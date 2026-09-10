Журова — о Валиевой: в ISU боятся шума и будут твёрдо отказывать

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы V—VIII созывов Светлана Журова отреагировала на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) лишил Камилу Валиеву нейтрального статуса.
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