Оказывается, американская пилотируемая космонавтика держится на соплях. Резервов ноль, запасных вариантов не предусмотрено.
Горе-астронавты
Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Особенно когда их вместе с МКС на землю скинут (есть планы по прекращению работы станции). А если на Россию, то будет ещё и на кого списать.
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5 час.
В
Василий
Во времена "полётов амеров на Луну" СССР строил нефтепроводы в Европу. Вот тогда и было заключено джентльменское соглашение - СССР "верит" в их полёт на Луну, а они не мешают нам строить нефтепроводы.
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3 час.
Александр Удальцов
Как они преодолели три радиационных пояса и вернулись на землю живыми. Открыли их чуть позже, "якобы полёта", американцев на луну. Нашим учёным запретили давать информацию о них. А наш "родной, дорогой" генсек получил три авто ручной сборки из Германии.
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41 мин.
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