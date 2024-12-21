Политика как он...
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Политика как она есть

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Горе-астронавты

Горе-астронавты

Оказывается, американская пилотируемая космонавтика держится на соплях. Резервов ноль, запасных вариантов не предусмотрено.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Особенно когда их вместе с МКС на землю скинут (есть планы по прекращению работы станции). А если на Россию, то будет ещё и на кого списать.
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5 час.
В
Василий
Во времена &quot;полётов амеров на Луну&quot; СССР строил нефтепроводы в Европу. Вот тогда и было заключено джентльменское соглашение  - СССР &quot;верит&quot; в их полёт на Луну, а они не мешают нам строить нефтепроводы.
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3 час.
Александр Удальцов
Как они преодолели три радиационных пояса и вернулись на землю живыми. Открыли их чуть позже, &quot;якобы полёта&quot;, американцев на луну. Нашим учёным запретили давать информацию о них. А наш &quot;родной, дорогой&quot; генсек получил три авто ручной сборки из Германии.
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41 мин.

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