Горе-астронавты

МЕ Михаил Е Особенно когда их вместе с МКС на землю скинут (есть планы по прекращению работы станции). А если на Россию, то будет ещё и на кого списать.

В Василий Во времена "полётов амеров на Луну" СССР строил нефтепроводы в Европу. Вот тогда и было заключено джентльменское соглашение - СССР "верит" в их полёт на Луну, а они не мешают нам строить нефтепроводы.