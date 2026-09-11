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Аргументы недели

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Сербия готовится к досрочным выборам: Вучич покидает пост президента

Сербия готовится к досрочным выборам: Вучич покидает пост президента

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что подаст в отставку 25 или 26 сентября и будет готовиться к внеочередным парламентским выборам в статусе обычного гражданина.

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