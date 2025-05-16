Вместо Салюкова командовать Сухопутными войсками назначен «генерал-прорыв» Мордвичёв

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Генерал армии Олег Салюков, занимавший пост главнокомандующего Сухопутными войсками с 2.05.2014 (и командовавший военными аарадами на Красной площади в День Победы в 2014-25 годах), назначен заместителем секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу.