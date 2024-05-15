Пьяный мужчина напал с ножом на 16-летнего юношу в Шатуре и получил уголовное дело

Ход расследования контролирует Шатурская прокуратура.Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после нападения нетрезвого мужчины на 16-летнего юношу в Шатуре, сообщает тг-канал Прокуратура Московской области.
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