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В Петербурге две недели ищут пропавшую после встречи с новым знакомым девушку

В Петербурге две недели ищут пропавшую после встречи с новым знакомым девушку

"112" В Санкт-Петербурге уже больше двух недель не могут найти молодую девушку. Из квартиры она ушла налегке, будто собиралась вернуться буквально через пару часов, однако с тех пор не выходила на связь.

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