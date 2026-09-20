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Мировое обозрение

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На венгерской АЭС «Пакш» снова снизили мощность: На этот раз подвело оборудование

На венгерской АЭС «Пакш» снова снизили мощность: На этот раз подвело оборудование

Венгерская атомная электростанция «Пакш» вновь столкнулась с ограничениями в работе. На этот раз причиной стала неисправность механического оборудования — второй энергоблок пришлось частично разгрузить, потеряв 150 МВт мощности.

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