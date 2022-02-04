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Вингер «Наполи» Лосано выбыл на 1-2 месяца из-за травмы плеча. Он пропустит матчи с «Барсой» и «Интером»

«Наполи» объявил о повреждении плеча у вингера сборной Мексики Ирвинга Лосано, полученного в матче отбора ЧМ-2022 с Панамой (1:0).

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