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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Мбемо 17 очков за 2+1 с «Саутгемптоном». Это лучший результат полузащитника «Брентфорда» в сезоне

Во 2-м тайме Бриан Мбемо забил 2 гола за 7 минут и отдал ассист на Кина Льюиса-Поттера на 90+2. За игру у полузащитника 17 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы, +3 за ассист, +1 за сухой матч).

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