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Перес о Мбаппе: «Нет никого выше «Реала», пусть он лучше остается в «ПСЖ». Я хотел видеть человека, живущего мечтой»

Флорентино Перес высказался об отказе Килиана Мбаппе от перехода в «Реал». – Он изменился – ему предлагали разные вещи, на него давили, и Мбаппе уже стал другим футболистом.

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