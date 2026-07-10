В Роскачестве объяснили, почему отказ по вакансии может прийти за минуты

Директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко рассказала, что быстрые отказы после отклика на вакансию часто связаны с автоматизацией первичного отбора, а не только с квалификацией кандидата.
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