Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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николай ткаченко
Икак это автар раскапал тайны?
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1 час.
николай ткаченко
Не не. Что бы не было и тех, кто бы задумался. Задумчивость-она на время.
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1 час.
Лариса
Дибил. 🫢🫢🫢
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37 мин.

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