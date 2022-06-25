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ВФУ выпустили ракету из «Точки-У» по Сватово в ЛНР

Вооруженные формирования Украины обстреляли город Сватово в ЛНР. Об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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