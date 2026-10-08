Правительство Мишустина — против финансовых спекулянтов: Наши побеждают!

Кабмин вопреки либеральным «охладителям» экономики России сохраняет стратегию обеспечения развития страны при помощи бюджетных расходов Михаил Делягин На фото: премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ в Доме правительства РФ.
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- Валерий Шелковник...
- Конские платежки:...
- Это Россия, детка...
Правительства едино или не едино и кто над кем , что то не совсем понятно , как собственно и многое другое ?
Шо за либералы? Назвать по фамильно!