КФУ возвращается к полностью очному формату обучения

Крымский федеральный университет возвращается к полностью очному формату обучения с 20 февраля. Ранее в аудиториях проходили только практические и лабораторные занятия, лекции проводились с применением дистанционных образовательных технологий.
Крымский федеральный университет возвращается к полностью очному формату обучения с 20 февраля. Ранее в аудиториях проходили только практические и лабораторные занятия, лекции проводились с применением дистанционных образовательных технологий.
Свежие комментарии