Крымское информационное агентство

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КФУ возвращается к полностью очному формату обучения

КФУ возвращается к полностью очному формату обучения

Крымский федеральный университет возвращается к полностью очному формату обучения с 20 февраля. Ранее в аудиториях проходили только практические и лабораторные занятия, лекции проводились с применением дистанционных образовательных технологий.

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