Музеи Московского Кремля представят выставку о Петре Первом

Она расскажет о церемонии прощания с императором Директор Музеев Московского Кремля (ММК) Елена Гагарина рассказала о новой выставке, посвященной императору Петру Первому, которая откроется ближе к осени, передает ТАСС.
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