❗️⚡️Польское оборонное ведомство совместно с Пограничной службой приступило к натурным испытаниям программно-аппаратного комплекса ИИ Inteligentna Granica («Интеллектуальная граница»), развернутого на белорусском направлении.
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