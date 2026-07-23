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Илья Любушкин: «Люди в Техасе более суровые и справедливые. Их менталитет один из самых близких по духу для русского человека»

Защитник «Нэшвилла» Илья Любушкин поделился впечатлениями от жизни в Техасе. Россиянин ранее играл за «Даллас».

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