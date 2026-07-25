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Царьград

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"Он понимал ценность информации": Умер последний человек, знавший, что происходило с самолётом Пригожина

"Он понимал ценность информации": Умер последний человек, знавший, что происходило с самолётом Пригожина

Алексея Коршенко, последний человек, знавший, что происходило с самолётом Пригожина, умер. "Он понимал ценность информации", - пишут источники.

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