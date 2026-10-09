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Регионы России

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Центробанк ограничил срок субсидирования ставок по семейной ипотеке 15 годами

Центробанк ограничил срок субсидирования ставок по семейной ипотеке 15 годами

С 1 октября 2026 года кредиты по программе «Семейная ипотека» сохранили возможность предоставления на длительный срок, однако период государственного субсидирования процентной ставки теперь ограничен 15 годами.

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