Центробанк ограничил срок субсидирования ставок по семейной ипотеке 15 годами

С 1 октября 2026 года кредиты по программе «Семейная ипотека» сохранили возможность предоставления на длительный срок, однако период государственного субсидирования процентной ставки теперь ограничен 15 годами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Глава МИД Франции...
- Норвежский P-8A P...
- В Краснодарском к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым