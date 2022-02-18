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Сестры Уильямс сходили на матчи Опелки и Димитрова в Делрей-Бич. Винус, возможно, встречается с Опелкой

Экс-первые ракетки мира Серена и Винус Уильямс в четверг посетили турнир в Делрей-Бич. Винус с утра была на матче между Рейлли Опелкой и Джеком Соком (6:7, 7:6, 6:1).

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