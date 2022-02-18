Сестры Уильямс сходили на матчи Опелки и Димитрова в Делрей-Бич. Винус, возможно, встречается с Опелкой

Экс-первые ракетки мира Серена и Винус Уильямс в четверг посетили турнир в Делрей-Бич. Винус с утра была на матче между Рейлли Опелкой и Джеком Соком (6:7, 7:6, 6:1).
Популярные статьи
- «Долгие 8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима». Гроссмейстер Карякин поддержал решение Путина о спецоперации
- Валльмарк и Нордстрем расторгли контракты с ЦСКА по собственной инициативе. Они выплатили клубу компенсацию
- Сборная России будет тренироваться в форме от adidas на мартовском сборе
Свежие комментарии