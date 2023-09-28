Новый модульный корпус построили для психоневрологического интерната в Тайшетском районе

В Иркутской области продолжается развитие сети стационарных организаций социального обслуживания. Благодаря средствам региональной казны, утверждённой на сессиях Законодательного Собрания, в деревне Пуляева Тайшетского района был построен модульный жилой корпус для областного психоневрологического интерната.
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