Аргументы недели

98 389 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Максаков
    Какой арбитражный суд может быть по просьбе страны, которая поставляет фашистам Украины оружие против России, и ещё н...Чехия требует ком...
  • владимир
    война-войною. а кушать хочется. накось- выкуси!Чехия требует ком...
  • николай вожаков
    Зачем он это делает?Шойгу выразил мин...

Преподаватели ВУЗов рвутся на свободу

Преподаватели ВУЗов рвутся на свободу

"О сколько раз твердили миру", что обещания надо выполнять. Но только все не впрок. Печальная песня песней о повышении зарплаты профессорско-преподавательскому составу (ППС) вузов поется уже много лет и стала напоминать заезженную пластинку.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх