Преподаватели ВУЗов рвутся на свободу

"О сколько раз твердили миру", что обещания надо выполнять. Но только все не впрок. Печальная песня песней о повышении зарплаты профессорско-преподавательскому составу (ППС) вузов поется уже много лет и стала напоминать заезженную пластинку.
"О сколько раз твердили миру", что обещания надо выполнять. Но только все не впрок. Печальная песня песней о повышении зарплаты профессорско-преподавательскому составу (ППС) вузов поется уже много лет и стала напоминать заезженную пластинку.
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