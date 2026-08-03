ИИ меняет структуру российского рынка труда

Доля вакансий с навыками генеративного искусственного интеллекта за два года выросла в пять раз, спрос на GenAI-компетенции вырос не только в технических, но и в маркетинговых, дизайнерских и административных ролях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии