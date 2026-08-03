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Орловские новости

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ИИ меняет структуру российского рынка труда

ИИ меняет структуру российского рынка труда

Доля вакансий с навыками генеративного искусственного интеллекта за два года выросла в пять раз, спрос на GenAI-компетенции вырос не только в технических, но и в маркетинговых, дизайнерских и административных ролях.

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