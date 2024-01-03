Художник, который рисует нашу жизнь такой, какая она есть на самом деле

Владимир Любаров — художник из сельской глубинки, который рисует картины о настоящей жизни. Но в эту жизнь он привносит удивительных персонажей, птиц, зверей, и неожиданно какая-нибудь глухая деревня превращается в сказочную.
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