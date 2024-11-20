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Русская весна

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В Турции заявили о разжигании ядерного пожара у границ России

В Турции заявили о разжигании ядерного пожара у границ России

США сознательно разжигают ядерный конфликт с Россией, размещая ракеты в Европе, такое мнение выразил председатель турецкого Фонда развития Крыма и Федерации крымско-татарских культурных обществ Унвер Сель в статье для издания dikGAZETE.

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