Евросоюз собирается противодействовать России и Китаю в Арктике, чтобы не допустить установления контроля этих двух государств над морскими торговыми путями и добиться свободного (неограниченного) доступа в акваторию.
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ну. писда Кетаю, ежели истония собралась ему противостоять...
ТАКОЕ терять?! Даже до такой ДУРЫ, как Кая Каллас ДОШЛО !!!
Арктику мы, по-моему, вообще недооцениваем, и только В КРАЙНИХ СЛУЧАЯХ ВСПОМИНАЕМ !!! А ведь она - проект, коммерчески для страны не только не разорительный, но даже СКАЗОЧНО ВЫГОДНЫЙ, хоть на первых порах в его инфраструктуру вложиться и придётся!
Северный морской путь... Если так подумать - это же КЛОНДАЙК, подаренный нам предками, сопоставимый разве что с наличием в нашей стране углеводородов! Да каждое государство просто МЕЧТАЛО бы иметь в своём ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО суверенном владении МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ !!! Тем более - это же САМАЯ ГЛАВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ АРТЕРИЯ МИРА, связывающая Европу и Юго-Восточную Азию! Уверен - когда он начнёт толком работать, то Суэцкий канал, и ему подобные - просто "сдуются" сами, потеряв клиентов!
Арктика большая - мимо Северного Полюса путь открыт.
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Похоже, Европа специально всех своих идиотов делегировала в руководство ЕС...
У них там есть кусочки северного побережья Норвегии - вот им пускай и пользуются как хотят... А в российских водах - только в наручниках, наморднике с кляпом, затычкой в анусе и под под конвоем ВМФ России...
Кайя как всегда- перну’а в лужу.…Безмозглая спирохета
Губу раскатали.