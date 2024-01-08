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«Принято решение». Из-за сотни желающих каток на «Авангарде» заработает сегодня

«Принято решение». Из-за сотни желающих каток на «Авангарде» заработает сегодня

По просьбам горожан, каток «Авангард» откроют уже сегодня в 13:30. Его ранее закрывали до 9 января. Изначально его хотели открыть сегодня в 16:00, но из-за большого количества желающих его открывают же в 13:30.

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