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Закон, порядок, государство

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В Калуге полицейские и общественники приняли участие в патриотическом мероприятии

В Калуге полицейские и общественники приняли участие в патриотическом мероприятии

Сотрудники полиции при поддержке члена Общественного совета при УМВД России по городу Калуге Алексея Гунько приняли участие в торжественном открытии второй региональной патриотической квест-экспедиции «Поклонимся великим тем годам!» проходящей на базе оздоровительного лагеря «Витязь».

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