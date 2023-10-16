В Калуге полицейские и общественники приняли участие в патриотическом мероприятии

Сотрудники полиции при поддержке члена Общественного совета при УМВД России по городу Калуге Алексея Гунько приняли участие в торжественном открытии второй региональной патриотической квест-экспедиции «Поклонимся великим тем годам!» проходящей на базе оздоровительного лагеря «Витязь».