Компактное место для швеи. Идеи организации рабочего места

Как сделать компактное место для швеи - я тут нашла несколько интересных идей, посмотрим? Удобный выдвижной стульчик, в котором еще и спрятаны все инструменты для шитья в выдвижных ящичках, но я бы сделала сидушку мягкую, как здесь например.