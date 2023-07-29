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Компактное место для швеи. Идеи организации рабочего места

Компактное место для швеи. Идеи организации рабочего места

Как сделать компактное место для швеи - я тут нашла несколько интересных идей, посмотрим? Удобный выдвижной стульчик, в котором еще и спрятаны все инструменты для шитья в выдвижных ящичках, но я бы сделала сидушку мягкую, как здесь например.

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