Ведомости: депутаты попросили ускорить создание реестра для мигрантов

Депутаты попросили ускорить создание реестра контролируемых лиц для мигрантов. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо вице-премьера Татьяны Голиковой от 6 сентября спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
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