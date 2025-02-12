Бойцы СВО поблагодарили детей из Касимова за подарки

"Это небольшой, но очень трогательный подарок, символизирующий, что за нашими защитниками стоят не только командиры и сослуживцы, но и вся страна, особенно дети, которые верят и выражают свою любовь и поддержку.
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