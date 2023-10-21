JSPR: дефицит сна усиливает гнев и разрушает отношения между людьми

Психологи обнаружили взаимосвязь между дефицитом сна и проблемами в романтических отношениях.Американские психологи из Университета Вилланова в Пенсильании нашли взаимосвязь между бессонницей и качеством романтических отношений.
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