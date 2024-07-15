В России наблюдаются проблемы с YouTube: что случилось

https://dosuga.net/vestnik/57353-v-rossii-nabljudajutsja-pro.Российские пользователи столкнулись с проблемами доступа к YouTube, причиной которых, по данным «Ростелекома», стали неполадки в оборудовании Google, установленном у отечественных интернет-провайдеров.
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