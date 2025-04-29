Amazon запустила первую партию спутников для конкуренции со Starlink

Запуск состоялся при помощи ракеты Atlas-V с 41 площадки космодрома на мысе Канаверал.<strong>Компания Amazon запустила первую партию спутников, которые лягут в основу группировки интернет-спутников Project Kuiper и будут конкурировать с системой Starlink Илона Маска.