НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

57 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • леонид рыбаков
    КРЕДИТЫ МУСУЛЬМАНАМ СТАНУТ В РАЗЫ МЕНЬШЕ ЧЕМ ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ГРАЖДАНАМ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВО ОБРАЗУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВА . Е...На конференции AA...
  • Лидия Санникова
    Гнать Губерниева из спорта. Мразь.Бородавко высказа...
  • Лидия Санникова
    Мразь надеется на покровителей?«Она сольется за ...

На полях KazanForum планируется подписание с Афганистаном контракта по добыче нефти

На полях KazanForum планируется подписание с Афганистаном контракта по добыче нефти

Автор: Дмитрий Киселев Фото: © «Татар-информ» Техническая комиссия, в которую вошли Министерство шахт и нефти Исламского Эмирата Афганистан, департаменты развития нефти и газа провинции Балх и Фарьяб, представитель Российского делового центра в Афганистане и заинтересованные российские инвесторы провели окончательный аудит двух крупных месторождениях нефти в Афганистане.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх