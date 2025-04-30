На полях KazanForum планируется подписание с Афганистаном контракта по добыче нефти

Автор: Дмитрий Киселев Фото: © «Татар-информ» Техническая комиссия, в которую вошли Министерство шахт и нефти Исламского Эмирата Афганистан, департаменты развития нефти и газа провинции Балх и Фарьяб, представитель Российского делового центра в Афганистане и заинтересованные российские инвесторы провели окончательный аудит двух крупных месторождениях нефти в Афганистане.