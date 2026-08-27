«Чревато большим ущербом»: почему в ЕС вновь заговорили о возможном изъятии замороженных активов России

Страны ЕС, включая Швецию, Нидерланды, Испанию и Польшу, планируют возобновить усилия по использованию заблокированных российских активов для спонсирования Украины в связи с опасениями, что Киев столкнётся с новым финансовым кризисом.
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