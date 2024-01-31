В США призвали к импичменту главы министерства внутренней безопасности

Комитет по внутренней безопасности палаты представителей США проголосовал за импичмент главы министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, заявил 31 января председатель комитета, республиканец Марк Грин.
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