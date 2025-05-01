Семеро убитых, более 20 раненых: дроны ВСУ атаковали рынок в Алешках

Боевики киевского режима этим утром совершили очередной теракт. В Херсонской области ударные беспилотники ВСУ атаковали рынок в населенном пункте Алешки, где в этот момент находилось большое количество мирного населения.
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