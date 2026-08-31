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Россиянам приготовили десятки нововведений: что вступает в силу с 1 сентября

Россиянам приготовили десятки нововведений: что вступает в силу с 1 сентября

С 1 сентября в стране вступает в силу ряд важных законов и правил, которые затронут финансы, трудовые отношения, образование, здравоохранение и повседневную жизнь граждан.

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