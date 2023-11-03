МИД РФ: Против резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ООН проголосовали страны гитлеровской оси

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев на брифинге в пятницу, 3 ноября, заявил, что против внесенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма на Генассамблее ООН проголосовали страны в том числе входившие в состав гитлеровской оси в период Второй мировой войны, – сообщают СМИ.