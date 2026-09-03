Евсеев: «Разве против «Зенита» у кого-то бывает много моментов?»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
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