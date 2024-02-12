Президент Байден: РФ нацелена на более «крупные призы» чем Украина

По заявлению президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, опубликованному на своей личной странице в социальной сети X о том, что Кремль рассматривает в качестве приза не Киев, а столицы крупнейших европейских государств.
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