Дмитрий Гавра: «Россия отвечает прозрачно и честно»

Политолог – о возобновлении прямых переговоров РФ и Украины в Стамбуле 15 мая Президент России Владимир Путин 11 мая выступил с заявлением по итогам по итогам четырехдневных международных встреч во время празднования 80-летия Победы.
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