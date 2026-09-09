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Мини-сердце из клеток крови пациента воспроизвело признаки болезни

Мини-сердце из клеток крови пациента воспроизвело признаки болезни

Учёные из Исследовательского института Университетского медицинского центра Макгилл создали трёхмерную сокращающуюся сердечную модель на чипе, используя клетки крови пациента с дилатационной кардиомиопатией — серьёзным заболеванием, которое является одной из ведущих причин пересадки сердца.

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