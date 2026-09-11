Что означает цифра в треугольнике на пластиковых бутылках?

На каждом пластиковом изделии на донышке есть маркировка в в виде треугольника из стрелок с цифрой внутри.
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