Физиолог рассказал о вызывающих отеки продуктах и напитках

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин 16 мая рассказал «Известиям», какие продукты и напитки могут спровоцировать отеки, особенно в жару.
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