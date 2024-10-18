Зеленский призвал Запад напасть на Россию. НАТО нужно больше «детской крови»

Редакция КС подготовила подборку главных событий, произошедших к утру пятницы, 18 октября: «У многих россиян происходит ощутимое ухудшение жизни, а им рассказывают, как все вокруг чудесно»: Делягин «Мы не занимаемся разработкой ядерной бомбы»: Зеленский оправдался за ультиматум НАТО Трамп: «Зеленский не должен был допустить начала "вторжения" России» «Ждать осталось недолго»: Зюганов заявил, что НАТО нужно […].