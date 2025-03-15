Госэнергогазнадзор проводит социологическое исследование.

Уважаемый респондент если вы рыбак приглашаем Вас принять участие в социологическом исследовании, посвященном изучения профилактических форм и методов по предотвращению электротравматизма с гражданами увлекающимися рыбной ловлей.
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