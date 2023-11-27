Китайский автопроизводитель NIO собирается к 2027 году сократить штат рабочих на 30 %, заменив их роботамиЗаявив в этом месяце о необходимости сократить 10 % производственного персонала для повышения экономической эффективности бизнеса в не самых простых рыночных условиях, китайская компания NIO постаралась подсластить пилюлю, добавив, что к 2027 году всё равно планирует на 30 % урезать штат рабочих, заменив их на роботов.